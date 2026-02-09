Wie wohnen die Menschen in Cochem-Zell? Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, sucht unsere Redaktion nach besonderen Wohnformen. Auf der Cochemer Reichsburg haben wir die ehemalige Kutscherwohnung entdeckt.
Lesezeit 2 Minuten
Zwei Zimmer, Küche, Bad auf der Reichsburg Cochem: kein Luxus, aber ausreichend Platz für eine Person. In früheren Zeiten womöglich sogar für eine ganze Familie. In der ehemaligen Kutscherwohnung auf der Cochemer Reichsburg wohnte nämlich seinerzeit der Kutscher der Burgherrschaft in zwei Zimmern direkt unter der heutigen Burgschänke.