Besondere Wohnformen Hier lebte einst der Kutscher der Cochemer Reichsburg Ulrike Platten-Wirtz 09.02.2026, 17:03 Uhr

i Burgherr Oliver Pinzer vor der Eingangstür der ehemaligen Kutscherwohnung auf der Reichsburg Cochem Ulrike Platten-Wirtz

Wie wohnen die Menschen in Cochem-Zell? Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, sucht unsere Redaktion nach besonderen Wohnformen. Auf der Cochemer Reichsburg haben wir die ehemalige Kutscherwohnung entdeckt.

Zwei Zimmer, Küche, Bad auf der Reichsburg Cochem: kein Luxus, aber ausreichend Platz für eine Person. In früheren Zeiten womöglich sogar für eine ganze Familie. In der ehemaligen Kutscherwohnung auf der Cochemer Reichsburg wohnte nämlich seinerzeit der Kutscher der Burgherrschaft in zwei Zimmern direkt unter der heutigen Burgschänke.







