Besondere Wohnformen
Hier lebte einst der Kutscher der Cochemer Reichsburg
Burgherr Oliver Pinzer vor der Eingangstür der ehemaligen Kutscherwohnung auf der Reichsburg Cochem
Burgherr Oliver Pinzer vor der Eingangstür der ehemaligen Kutscherwohnung auf der Reichsburg Cochem
Ulrike Platten-Wirtz

Wie wohnen die Menschen in Cochem-Zell? Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, sucht unsere Redaktion nach besonderen Wohnformen. Auf der Cochemer Reichsburg haben wir die ehemalige Kutscherwohnung entdeckt.

Lesezeit 2 Minuten
Zwei Zimmer, Küche, Bad auf der Reichsburg Cochem: kein Luxus, aber ausreichend Platz für eine Person. In früheren Zeiten womöglich sogar für eine ganze Familie. In der ehemaligen Kutscherwohnung auf der Cochemer Reichsburg wohnte nämlich seinerzeit der Kutscher der Burgherrschaft in zwei Zimmern direkt unter der heutigen Burgschänke.

Ressort und Schlagwörter

Kreis Cochem-ZellBauen & Wohnen

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Cochem-Zell

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Cochem-Zell gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren