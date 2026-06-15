Versorgung in Gefahr
Hetzerath bangt um seine Praxis
Marianne Woitalla wohnt im Haus Daniel in Hetzerath. Die aktuellen Entwicklungen rund um die Hausarztpraxis verfolgt sie mit gro
Marianne Woitalla wohnt im Haus Daniel in Hetzerath. Die aktuellen Entwicklungen rund um die Hausarztpraxis verfolgt sie mit großer Sorge. Sie sammelt bereits Unterschriften für den Verbleib von Facharzt Marc Guérin.
Monika Traut-Bonato

Jahrzehntelange Patientenbindung, ein bewährtes Versorgungskonzept – und nun die Angst vor dem Aus: Hetzerath fordert den Erhalt des Medizinischen Versorgungszentrums im Haus Daniel.

Lesezeit 4 Minuten
. Entsetzen, Tränen und große Enttäuschung: Personelle Veränderungen in der Zweigstelle des Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) im Haus Daniel in Hetzerath sorgen derzeit für erhebliche Verunsicherung. Einem Arzt wurde der Vertrag nicht verlängert, eine weitere Ärztin fällt bereits seit längerer Zeit krankheitsbedingt aus.

Ressort und Schlagwörter

Kreis Cochem-ZellGesundheit

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Cochem-Zell

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Cochem-Zell gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren