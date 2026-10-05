Kunst und Kulinarik
Herbstmarkt lockt viele Besucher nach Kaisersesch
Das große Kinderkarussell am Kreisel war für Eltern mit jungem Nachwuchs einer der Hauptanlaufpunkte beim Markttrubel.
Das große Kinderkarussell am Kreisel war für Eltern mit jungem Nachwuchs einer der Hauptanlaufpunkte beim Markttrubel.
Thomas Esser

Erst herbstlich, dann fast spätsommerlich: Beim Kaisersescher Herbstmarkt lockten zahlreiche Stände, Kunsthandwerk und kulinarische Angebote viele Besucher in die Innenstadt.

Lesezeit 1 Minute
Seinem Namen entsprechend präsentierte sich der Kaisersescher Herbstmarkt in diesem Jahr rundum herbstlich – sowohl bei der Angebotspalette als auch zunächst beim Wetter. Zumindest in den ersten Stunden nach der offiziellen Markteröffnung. Dann übernahm bei stahlblauem Himmel die Eifelsonne die Regie und bescherte den Escher Marktfreunden Temperaturen von mehr als 20 Grad.
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