Erst herbstlich, dann fast spätsommerlich: Beim Kaisersescher Herbstmarkt lockten zahlreiche Stände, Kunsthandwerk und kulinarische Angebote viele Besucher in die Innenstadt.
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Seinem Namen entsprechend präsentierte sich der Kaisersescher Herbstmarkt in diesem Jahr rundum herbstlich – sowohl bei der Angebotspalette als auch zunächst beim Wetter. Zumindest in den ersten Stunden nach der offiziellen Markteröffnung. Dann übernahm bei stahlblauem Himmel die Eifelsonne die Regie und bescherte den Escher Marktfreunden Temperaturen von mehr als 20 Grad.