Kunst im Weinkeller Herbert Budweg stellt Ebernacher Künstler in Eller aus 25.11.2024, 12:00 Uhr

i Mit dem Verkauf der Bilder von Franz-Josef Dosot möchte Herbert Budweg die Künstlergruppe des Kloster Ebernach unterstützen. Ulrike Platten-Wirtz

Enten, Störche und anderes Federvieh gehören zu den Lieblingsmotiven des Ebernacher Künstlers Franz-Josef Dosot. Um die Künstlergruppe zu unterstützen, bietet Herbert Budweg Bilder aus seinem Privatbesitz zum Verkauf beim Ellerer Weihnachtsmarkt an.

Mit einfachen Buntstiften und filigranem Strich bringt der Ebernacher Künstler Franz-Josef Dosot weiße Blätter zum Leuchten. Sein Lieblingsmotiv sind Enten und Vogelschwärme. Seine Kunstwerke zieren nicht nur etliche private Haushalte in der Region, sie haben es auch schon zu renommierten Ausstellungen geschafft, darunter ins Museum Louvre in Paris oder ins Haus der Kunst in München.

