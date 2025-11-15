Podiumsdiskussion Blankenrath Hendrik Hering: Demokratie braucht Engagement 15.11.2025, 18:18 Uhr

i Landtagspräsident Hendrik Hering (SPD) sagt: „Ich konnte mir das Erstarken Rechtsextremer sowie die zunehmende Radikalisierung vor ein paar Jahren noch nicht vorstellen." Rico Rossival

Der rheinland-pfälzische Landtagspräsident Hendrik Hering (SPD) ist nach Blankenrath gekommen. Auf Einladung der Initiative „Haltung zeigen“ nimmt er an der Podiumsdiskussion „Demokratie braucht dich“ teil.

Demokratische Werte zu schützen, zu bewahren und den Blick auf rechte Tendenzen in der Gesellschaft zu schärfen, darum ging es bei der Podiumsdiskussion in Blankenrath, zu der die Initiative „Haltung zeigen“ eingeladen hatte. Ein großes Projekt für eine vergleichsweise kleine Initiative, doch das Thema scheint auf Interesse zu stoßen.







