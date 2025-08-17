Fahrräder haben keine Knautschzone. Deshalb kommt es bei Kollisionen schnell zu schweren Verletzungen – wie bei dem Unfall, der sich am Samstag in Bullay ereignete.

Es sollte ein unbeschwerter Tag werden – auf dem Fahrrad. Bei schönem Sommerwetter startete am Samstag eine Gruppe aus dem Kreis Düren/NRW ihre Moseltour. Die endete jedoch um die Mittagszeit jäh in Bullay. Ein 63-Jähriger, der mit dem E-Bike unterwegs war, war offenbar so gebannt von der landschaftlichen Schönheit, dass er nicht auf den Fahrradweg achtete.

Laut übereinstimmenden Zeugenaussagen, so die Polizei Zell, geriet er auf dem Fahrradweg mehr und mehr auf die linke Spur und kollidierte schließlich frontal mit einem 44-jährigen Rennradfahrer aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis. Beide stürzten sofort – und brachten auch einen 41-Jährigen zu Fall, der ebenfalls auf dem Rennrad unterwegs war und nicht schnell genug ausweichen konnte.

61-jährige Radlerin starb in Kinheim-Kindel

Kurze Zeit später landete der ADAC-Rettungshubschrauber an der Mosel, ein Notarzt versorgte die Verletzten. Der 63-Jährige erlitt schwere Verletzungen am Auge und wurde ins Krankenhaus nach Wittlich geflogen. Der 41-Jährige klagte über Kreislaufprobleme und hatte sich ein Hämatom an der Schulter zugezogen. Der 41-Jährige war nur leicht verletzt – neben dem Schrecken hat er Abschürfungen erlitten. Die beiden Männer aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis mussten nicht ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Erst vor wenigen Tagen war eine 61-Jährige in Kinheim-Kindel (Kreis Bernkastel-Wittlich) aus bislang unbekannter Ursache von ihrem Fahrrad gestürzt. Sie war mit einem Familienangehörigen unterwegs. Der Mann ist laut Polizei aber in großem Abstand vor ihr gefahren, sodass er nichts von dem Sturz mitbekommen hat. Er fand die 61-Jährige schließlich bewusstlos unterhalb der Moselbrücke in Kinheim-Kindel. Die Frau wurde zwar vor Ort reanimiert, erlag aber später im Krankenhaus ihren Verletzungen.

Die Mosel ist bei Radlern beliebt

Die Mosel gehört zu den beliebtesten Radregionen in Deutschland – kaum Steigungen, tolles Panorama, gute Einkehrmöglichkeiten. Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) hat den Mosel-Radweg geprüft und als Vier-Sterne-Qualitätsroute ausgezeichnet. Allerdings achten nicht alle Radler auf die geltenden Verkehrsregeln. Seit einem tödlichen Unfall ist beispielsweise die Radstrecke zwischen Zell und Pünderich, die direkt am Moselufer vorbeiführt, aus Sicherheitsgründen nur noch in eine Richtung befahrbar.

Der entsprechende Verkehrshinweis wird jedoch regelmäßig ignoriert. So werden Fahrradfahrer, die von Pünderich kommen, immer wieder vom Gegenverkehr aus Richtung Zell überrascht. Der Fahrradweg führt für diese Radler eigentlich an der Bundesstraße vorbei.