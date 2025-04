Bald sollen in Sachen Heizungsgesetz neue Regelungen in Kraft treten, und da stellt sich schnell die Frage: Darf ich meine Heizung behalten oder muss ich sie erneuern oder gar auswechseln? Die Verunsicherung in der Bevölkerung ist schon seit längerer Zeit groß. Das möchten die Kreiswerke in Cochem-Zell nun mit der Kampagne „Clever heizen Cochem-Zell“ ändern.

„Mit unserer Heizungskampagne möchten wir unseren Bürgerinnen und Bürgern die Unsicherheiten im Bezug auf die Heizungsthematik nehmen“, sagt Landrätin Anke Beilstein. Bei der Kick-Off-Veranstaltung im Kreishaus versammeln sich rund 80 Interessierte, um Vorträge von verschiedenen Experten zu hören. Außerdem wird eine neue Kampagne vorgestellt, die ab April anläuft. Bei der „Clever heizen Cochem-Zell“-Kampagne geht es darum, dass die Bürger bei jedem Schritt unterstützt werden. So erhalten sie nach der Anmeldung sofort Hilfe. Zunächst erfolgt eine Erstberatung und Vor-Ort-Beratung; danach werden Kontakte zu regionalen Fachunternehmen vermittelt und Fördermittel verglichen.

i Viele Interessierte sind der Einladung des Landkreises gefolgt, um sich über die neue Heizkampagne zu informieren. Aurelie Johann

Das Besondere an der Kampagne ist jedoch die Chance auf eine Prämie in Höhe von 1.000 Euro. „Durch den Wettbewerb möchten wir natürlich unsere Bürger dazu motivieren, auf umweltfreundlichere Heizalternativen umzusteigen“, erläutert Beilstein. Durch die Einbindung regionaler Betriebe sei es nicht nur für die Teilnehmer ein großer Gewinn, sondern auch für die gesamte Wirtschaft Cochems.

Muss ich meine Heizung wechseln? Laut Bernhard Andre, Energieberater der Verbraucherzentrale, sei das eine häufig gestellte Frage. Seine Antwort: Die wenigsten müssen wechseln, aber die meisten sollten ihre Heizsysteme überdenken. Nach den letzten Reformen der Regierung waren viele verunsichert und haben daraufhin ihre Heizungen ausgetauscht, obwohl sie nicht betroffen waren. Wer jedoch umsteigt, würde auf lange Sicht Kosten sparen, so Andre. Trotzdem habe er das Gefühl, dass das Vertrauen der Bürger gesunken sei und viele weiterhin unsicher sind. „Es ist ein individuelles Thema, mit individuellen Häusern, Bewohnern und Budget“, sagt Andre. Deshalb bedürfe es einer guten persönlichen Beratung, um die Bedürfnisse richtig zu decken.

Dass das Thema persönlich ist, beweist eine Fragerunde. „Ich habe das Gefühl, dass ich gut informiert wurde“, sagt Werner Felske aus Zell. Der Besucher interessiert sich seit Jahren für die Weiterentwicklung auf diesem Gebiet. „Das Projekt ist für jeden Bürger und auch für jedes Portemonnaie“, sagt Nicole Jobelius-Schausten, Netzwerkmanagerin bei den Kreiswerken. Das Ziel sei es, nicht nur umweltfreundlicher zu werden, sondern auch den Bürgern zu zeigen, dass sie nicht alleine sind.

Der Abend zeigte, dass die Heizthematik den Cochem-Zeller Bürgern immer noch ein großes Anliegen ist. Nähere Infos zur Teilnahme an der Kampagne gibt es unter www.clever-heizen-cochem-zell.de.