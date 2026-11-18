Verbandsgemeinde greift durch Heizungsdrama in Cochem-Brauheck endet Birgit Pielen 18.11.2026, 17:14 Uhr

i 200 Menschen in der Groenhoffstraße in Cochem-Brauheck werden aufatmen, wenn die Heizung wieder funktioniert. Birgit Pielen

Nach Monaten ohne Heizung gibt es Hoffnung für rund 200 Bewohner in Cochem-Brauheck: Am Donnerstag werden die Gaszähler wieder eingebaut. Möglich macht das eine Verfügung der Verbandsgemeinde gegen den Vermieter CC Capital.

Die rund 200 Menschen, die in ihren Mietwohnungen in Cochem-Brauheck seit Wochen im Kalten sitzen, können aufatmen: Am Donnerstagmorgen, 19. November, setzt der Energieversorger EVM wieder nach und nach die Gaszähler ein. Die Gasheizungen in den Wohnungen werden dann wieder funktionieren.







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