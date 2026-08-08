Noch mehr Wärme? Heizt der Batteriegroßspeicher Wittlich und Region auf? Christian Moeris 08.08.2026, 06:00 Uhr

i Die Bauarbeiten haben gerade begonnen: Eine Visualisierung des Batteriegroßspeichers, der gerade in Wittlich-Wengerohr entsteht. Ecostor

Welche Auswirkungen hat der Batteriegroßspeicher auf die Umgebung und das Mikroklima? Einige Bürger und Landwirte sind besorgt. Wir fragen Behörden und Unternehmen.

Der Klimawandel ist auch in Wittlich angekommen. Heiße Sommertage, Trockenheit und Dürre sowie plötzlich auftretender Starkregen – viele Menschen erleben diese Veränderungen bereits im Alltag. Manche Bürger und Landwirte fürchten sogar, dass der Bau des Batteriespeicherwerks am Umspannwerk in Wittlich-Wengerohr das Mikroklima in Stadt und Umgebung beeinflussen könnte.







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