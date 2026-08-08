Noch mehr Wärme?
Heizt der Batteriegroßspeicher Wittlich und Region auf?
Die Bauarbeiten haben gerade begonnen: Eine Visualisierung des Batteriegroßspeichers, der gerade in Wittlich-Wengerohr entsteht.
Die Bauarbeiten haben gerade begonnen: Eine Visualisierung des Batteriegroßspeichers, der gerade in Wittlich-Wengerohr entsteht.
Ecostor

Welche Auswirkungen hat der Batteriegroßspeicher auf die Umgebung und das Mikroklima? Einige Bürger und Landwirte sind besorgt. Wir fragen Behörden und Unternehmen.

Lesezeit 3 Minuten
Der Klimawandel ist auch in Wittlich angekommen. Heiße Sommertage, Trockenheit und Dürre sowie plötzlich auftretender Starkregen – viele Menschen erleben diese Veränderungen bereits im Alltag. Manche Bürger und Landwirte fürchten sogar, dass der Bau des Batteriespeicherwerks am Umspannwerk in Wittlich-Wengerohr das Mikroklima in Stadt und Umgebung beeinflussen könnte.
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