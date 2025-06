Heiße Werbung in Büchel lässt Feuerwehr ausrücken

Werbeanzeige oder doch ein Brand? Zu einem kuriosen Einsatz in Büchel wurde die Feuerwehr in der Nacht zum Mittwoch alarmiert.

Zu einem Zimmerbrand ist die Feuerwehr in der Nacht zum Mittwoch um 1.58 Uhr alarmiert worden. Mit 30 Rettungskräften rückten die Freiwilligen Feuerwehren aus Büchel und Ulmen zur Bücheler Hauptstraße aus. Vor Ort entpuppten sich die Flammen allerdings als etwas ganz anderes, wie Thomas Kerpen, Wehrleiter der Verbandsgemeinde Ulmen, erzählt: „Als wir ankamen, war das Feuer gar kein Feuer, sondern eine Werbeanzeige.“

Auf dieser ist nämlich eine Animation zu sehen, bei der der Name des zugehörigen osteuropäischen Supermarktes zu lesen sowie ein Einkaufswagen zu sehen ist, beides wird von rot-orange-gelben Flammen zum Glühen gebracht. Es handelte sich also um kein echtes Feuer, sondern um eine Animation einer Reklametafel. Die Werbeanzeige, die unmittelbar über dem Eingang des Lebensmittelladens hängt, ist laut Ortsbürgermeister Tino Pfitzner neu.

i Bei Tag würde man keine flammende Werbung erwarten. Feuerwehr VG Ulmen

Nach 30 Minuten war der Einsatz also wieder beendet. Kerpen sagt: „Es ist gut, dass jemand aufgepasst hat – besser so als ein reales Feuer. Wir hoffen aber, dass es damit getan ist und die Menschen in Büchel nun Bescheid wissen, dass es keinen echten Brand gibt.“