Sucellusfest: Heiraten im Stil der Römer? Bald an der Mosel möglich
Eine Zeitreise im großen Stil plant die Moselgemeinde Kinheim für 2026, denn dann feiert sie zum ersten Mal ein Sucellusfest – samt einer ganz besonderen Heiratsmöglichkeit.
Kinheim. Er ist von Kopf bis Fuß aus kaltem Stein, und doch lieben die Kinheimer ihn heiß und innig: ihren Sucellus! Was staunten sie über seine Entdeckung, damals, im Jahr 1976, als die Figur bei Flurbereinigungsarbeiten in Kindel gefunden wurde. Denn diese Figur ist von großem historischen Wert, erklärt Ortsbürgermeister Christian Franzen.