Sucellusfest Heiraten im Stil der Römer? Bald an der Mosel möglich 30.09.2025, 15:00 Uhr

i Dem Schutzgott Sucellus zu Ehren feiert Kinheim 2026 ein großes Fest – sehr zur Freude von Ortschef Christian Franzen, „Sucellus“ Ignaz Rieth, Silvia Zeimet, der zweiten Beigeordneten Kerstin Zenz und der Weinmajestäten Leonie Zenz und Jolina Müllen (von links). TV/Ursula Bartz

Eine Zeitreise im großen Stil plant die Moselgemeinde Kinheim für 2026, denn dann feiert sie zum ersten Mal ein Sucellusfest – samt einer ganz besonderen Heiratsmöglichkeit.

Kinheim. Er ist von Kopf bis Fuß aus kaltem Stein, und doch lieben die Kinheimer ihn heiß und innig: ihren Sucellus! Was staunten sie über seine Entdeckung, damals, im Jahr 1976, als die Figur bei Flurbereinigungsarbeiten in Kindel gefunden wurde. Denn diese Figur ist von großem historischen Wert, erklärt Ortsbürgermeister Christian Franzen.







Artikel teilen

Artikel teilen