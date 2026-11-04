Es ist das Ende einer Ära
Heinz Kugel prägte 30 Jahre lang das Heimatjahrbuch
30 Jahre gehörte Heinz Kugel dem Redaktionsteam des Heimatjahrbuches an, mehr als zwei Jahrzehnte als dessen Leiter.
30 Jahre gehörte Heinz Kugel dem Redaktionsteam des Heimatjahrbuches an, mehr als zwei Jahrzehnte als dessen Leiter.
Dieter Junker

Wehmütig blickt Heinz Kugel auf seine Zeit im Redaktionsteam des Heimatjahrbuches zurück: Drei Jahrzehnte lang wirkte er mit, seit 2005 als Redaktionsleiter. Auch für die Rhein-Zeitung schrieb er. Nun geht er in den Ruhestand.

Lesezeit 3 Minuten
Es ist sicher nicht vermessen, hier vom Ende einer Ära zu sprechen: Nach drei Jahrzehnten verlässt Heinz Kugel das Redaktionsteam des Cochem-Zeller Jahrbuches. Seit 2005 war er Redaktionsleiter und prägte in dieser Zeit das Jahrbuch maßgeblich und nachhaltig.
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