Es ist das Ende einer Ära Heinz Kugel prägte 30 Jahre lang das Heimatjahrbuch Dieter Junker 04.11.2026, 11:00 Uhr

i 30 Jahre gehörte Heinz Kugel dem Redaktionsteam des Heimatjahrbuches an, mehr als zwei Jahrzehnte als dessen Leiter. Dieter Junker

Wehmütig blickt Heinz Kugel auf seine Zeit im Redaktionsteam des Heimatjahrbuches zurück: Drei Jahrzehnte lang wirkte er mit, seit 2005 als Redaktionsleiter. Auch für die Rhein-Zeitung schrieb er. Nun geht er in den Ruhestand.

Es ist sicher nicht vermessen, hier vom Ende einer Ära zu sprechen: Nach drei Jahrzehnten verlässt Heinz Kugel das Redaktionsteam des Cochem-Zeller Jahrbuches. Seit 2005 war er Redaktionsleiter und prägte in dieser Zeit das Jahrbuch maßgeblich und nachhaltig.







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