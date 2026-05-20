Nachlass wird gesichtet: Heimatforscher: Was der Eifeler Erich Mertes hinterließ
Nachlass wird gesichtet
Heimatforscher: Was der Eifeler Erich Mertes hinterließ
Der verstorbene Heimatforscher und Regionalautor Erich Mertes hat Kelberg einen riesigen Schatz an Büchern, Karten und Schriftstücken vermacht. Was darin alles zu finden ist.
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Mäuschen spielen, wenn sich die zwei Frauen und vier Männer an einem Nachmittag einmal im Monat in Räumen einer aktuell nicht benötigten Wohnung im Kelberger Pfarrhaus zusammenfinden, macht Freude. Hier treffen Sachkenntnis und Interesse in besonderer Weise aufeinander, und gestaunt und gelacht wird auch.