Nach mehr als drei Jahrzehnten hat Heike Raab die rheinland-pfälzische Landesregierung verlassen. Im Interview spricht die SPD-Politikerin aus Cochem über ihre Herzensthemen, das Vertrauensproblem ihrer Partei und ihre persönliche Zukunft.
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Heike Raab (61) beschreibt ihren politischen Anspruch so: „Es war mir nie egal, wie es wird. Ich wollte immer, dass es gut wird.“ Jahrzehntelang hat sie die SPD-Landespolitik mitgestaltet, zuletzt als Staatssekretärin, verantwortlich für Medienpolitik.