SPD-Politikerin aus Cochem
Heike Raab: „Ich wollte immer, dass es gut wird“
Sie stand viele Jahre lang im Rampenlicht der Landespolitik: Heike Raab. Das Foto zeigt sie umringt von Journalisten im Septembe
Sie stand viele Jahre lang im Rampenlicht der Landespolitik: Heike Raab. Das Foto zeigt sie umringt von Journalisten im September 2008. Damals war sie rheinland-pfälzische SPD-Generalsekretärin.
Uwe Anspach. picture-alliance/ dpa

Nach mehr als drei Jahrzehnten hat Heike Raab die rheinland-pfälzische Landesregierung verlassen. Im Interview spricht die SPD-Politikerin aus Cochem über ihre Herzensthemen, das Vertrauensproblem ihrer Partei und ihre persönliche Zukunft.

Lesezeit 5 Minuten
Heike Raab (61) beschreibt ihren politischen Anspruch so: „Es war mir nie egal, wie es wird. Ich wollte immer, dass es gut wird.“ Jahrzehntelang hat sie die SPD-Landespolitik mitgestaltet, zuletzt als Staatssekretärin, verantwortlich für Medienpolitik.

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Kreis Cochem-ZellPolitik (LaWa)

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