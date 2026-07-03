SPD-Politikerin aus Cochem Heike Raab: „Ich wollte immer, dass es gut wird“ Birgit Pielen 03.07.2026, 12:00 Uhr

i Sie stand viele Jahre lang im Rampenlicht der Landespolitik: Heike Raab. Das Foto zeigt sie umringt von Journalisten im September 2008. Damals war sie rheinland-pfälzische SPD-Generalsekretärin. Uwe Anspach. picture-alliance/ dpa

Nach mehr als drei Jahrzehnten hat Heike Raab die rheinland-pfälzische Landesregierung verlassen. Im Interview spricht die SPD-Politikerin aus Cochem über ihre Herzensthemen, das Vertrauensproblem ihrer Partei und ihre persönliche Zukunft.

Heike Raab (61) beschreibt ihren politischen Anspruch so: „Es war mir nie egal, wie es wird. Ich wollte immer, dass es gut wird.“ Jahrzehntelang hat sie die SPD-Landespolitik mitgestaltet, zuletzt als Staatssekretärin, verantwortlich für Medienpolitik.







Artikel teilen

Artikel teilen