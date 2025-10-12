Pilgern von Koblenz bis Trier Heike Heigwer entdeckt den Reiz des Moselcamino 12.10.2025, 14:00 Uhr

i Heike Heigwer war als Pilgerin auf dem Moselcamino von Koblenz nach Trier unterwegs. Heike Heigwer

Es muss nicht immer Santiago de Compostela sein. Pilgern kann man auch vor der Haustür. Heike Heigwer aus Cochem war in diesem Sommer auf dem Moselcamino unterwegs. Die Strecke von Koblenz bis Trier hat sie in zehn Tagen allein zurückgelegt.

Die gelbe Muschel auf blauem Grund war Heike Heigwers Wegweiserin auf dem Moselcamino. Zehn Tage lang war die 52-jährige Cochemerin allein auf dem Pilgerweg von Trier bis Koblenz unterwegs. Der Weg ist durchaus eine Alternative zu dem berühmten Jakobsweg, der von den Pyrenäen aus ins spanische Santiago de Compostela führt.







