Weniger Vergütung: Hebamme von der Mosel bangt um Versorgung der Familien
Freiberufliche Hebammen würden immer schlechter bezahlt, klagt eine Geburtshelferin aus Bernkastel-Kues. Sie zieht nun Konsequenzen. Wie diese aussehen und was ihre Befürchtungen sind.
Das Leben des Neugeborenen hing am seidenen Faden. Wäre sie ein wenig später gekommen, hätte das Kind vielleicht nicht überlebt. Ina Heinemann erinnert sich noch heute an den Fall von damals. Die Hebamme, die in Bernkastel-Kues eine eigene Praxis betreibt, betreute damals die Familie.