Defizit verringert sich
Haushaltslage in Cochem-Zell entspannt sich ein wenig
Der Haushalt des Kreises Cochem-Zell verbessert sich deutlich.
Der Haushalt des Kreises Cochem-Zell verbessert sich deutlich.
Kevin Rühle/Archiv

Das für dieses Jahr erwartete Defizit im Cochem-Zeller Haushalt verringert sich um 3,56 Millionen Euro. Allerdings ist der Jahresfehlbetrag weiterhin hoch.

Lesezeit 2 Minuten
Die Haushaltslage des Kreises entspannt sich ein wenig. Nach dem Haushaltsbericht der Kreisverwaltung für das erste Halbjahr, der dem Kreisausschuss für seine nächste Sitzung am 31. August vorliegt, ergibt sich gegenüber dem im Kreishaushalt für dieses Jahr vorgesehenen Defizit immerhin eine deutliche Haushaltsverbesserung von rund 3,66 Millionen Euro.
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