Kontroverse Debatten erwarten den Kreistag am Montag: Es geht um die drei großen Themen, die Cochem-Zell in den vergangenen Monaten beschäftigen, die Schließung des Klinikums Mittelmosel in Zell, die Veränderungen beim ÖPNV und den Haushalt.

Drei Themen bestimmten in den vergangenen Monaten die politische Agenda des Kreises Cochem-Zell, die Schließung des Klinikums Mittelmosel in Zell, die Veränderungen beim ÖPNV und schließlich die katastrophale Finanzlage des Kreises. Alle drei Themen werden nun auch in der kommenden Kreistagssitzung am Montag in der Aula der Berufsbildenden Schule in Cochem auf der Tagesordnung stehen, es dürfte eine turbulente und auch eine längere Sitzung werden.

Dies gilt gerade für die Fragen nach der Zukunft des ÖPNV und beim Kreisetat, der erneut beraten wird. Der ÖPNV hat in den vergangenen Monaten für viele Diskussionen gesorgt. Zu teuer, zu oft leere Busse, Fehler bei der Vergabe der drei Linienbündel. Nun soll hier eine erste Bilanz gezogen werden. Dazu hat Landrätin Anke Beilstein auch Vertreterinnen und Vertreter des Verkehrsverbundes und der Busunternehmen eingeladen, damit die Kreistagsmitglieder ausführlich über den aktuellen Sachstand des ÖPNV im Kreis Cochem-Zell informiert werden. Daneben wird es aber auch um den Abschluss eines neuen Einnahmeaufteilungsvertrages im Verkehrsverbund Rhein-Mosel gehen.

Haushalt steht ebenfalls zur Beratung

Erneut zur Beratung steht der Kreishaushalt für 2025, da der im Dezember beschlossene Etat von der Kommunalaufsichtsbehörde ADD in Trier global beanstandet wurde. Daher darf die Haushaltssatzung nicht ausgefertigt und bekannt gemacht werden, der Kreis befindet sich in einer vorläufigen Haushaltsführung. Die ADD hatte hier vor allem moniert, dass der Kreis trotz eines hohen Fehlbetrages von mehr als 30 Millionen Euro nicht alles versucht habe, um Einnahmen zu generieren. Hier spielt die Kreisumlage eine wichtige Rolle, da sie die einzige nennenswerte Einnahmequelle eines Kreises darstellt.

Die Kreisverwaltung hatte im Dezember bereits eine Anhebung der Kreisumlage um 1,9 Prozentpunkte vorgeschlagen, auf 45,8 Prozent. Doch dies hatte der Kreistag abgelehnt, weil die Mehrheit hierin lediglich eine kosmetische Verbesserung des Etats sah, die die Haushaltslage aber nicht wirklich verändere, die Kommunen im Kreis allerdings stärker belaste. Nun schlägt die Kreisverwaltung erneut diese leichte Anhebung der Umlage vor, allerdings haben einige Fraktionen schon im Vorfeld deutlich gemacht, dass sie dies wiederum ablehnen werden. Hier sind sicher kontroverse Debatten im Kreistag zu erwarten.

Forderung des Bürgerbegehrens

Ohne größere Diskussionen dürfte dagegen die Vergabe für die Erstellung eines „Medizinischen Versorgungskonzeptes Cochem-Zell“ über die Bühne gehen. Hier folgt der Kreis der Forderung des erfolgreichen Bürgerbegehrens vom Februar, das mit großer Mehrheit ein solches Konzept verlangt hatte.

Neben diesen drei großen Punkten berät der Kreistag auch über die Fortsetzung der erfolgreichen Interkommunalen Zusammenarbeit Eifel-Mosel-Hunsrück mit den benachbarten Kreisen Bernkastel-Wittlich, Vulkaneifel und Eifelkreis Bitburg-Prüm. Dabei geht es vor allem um den Abschluss eines öffentlichen Vertrages zur Umsetzung des Digitalisierungskonzeptes im Rahmen dieser Interkommunalen Zusammenarbeit, die auch im kommenden Jahr vom Land weiter gefördert und unterstützt wird.

Die Kreistagssitzung beginnt am Montag, 31. März, um 10 Uhr in der Aula der Berufsschule in Cochem. Bereits um 9 Uhr kommt hier aber auch schon der Kreisausschuss zusammen, um über die Annahme von Spenden, aber auch über die Tagesordnungspunkte der nachfolgenden Kreistagssitzung zu beraten.