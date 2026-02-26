Weiter in finanzieller Not
Haushalt Cochem-Zell: Aufsicht zwingt Kreis zum Handeln
Die Kommunalaufsicht hat jüngst den Cochem-Zell Haushalt für dieses Jahr genehmigt - trotz eines Millionendefizits. Und in einem
Die Kommunalaufsicht hat jüngst den Cochem-Zell Haushalt für dieses Jahr genehmigt - trotz eines Millionendefizits. Und in einem wichtigen Punkt entspricht die ADD nicht den Forderungen aus Cochem.
Kevin Rühle/Archiv

Mit üppigen roten Zahlen im Haushalt kennt sich der Kreis Cochem-Zell nun schon länger aus, als ihm lieb ist. Eine schwarze Null? In weiter Ferne. Doch es gibt auch positive Nachrichten.

Lesezeit 3 Minuten
Die gute Nachricht zuerst: Die Kommunalaufsicht bei der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) Trier hat die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan des Kreises für 2026 genehmigt. Doch die Einschränkung: Der in Höhe von 150 Millionen Euro festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wurde lediglich bis zu 110 Millionen Euro genehmigt.

Ressort und Schlagwörter

Kreis Cochem-ZellFinanzen

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Cochem-Zell

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Cochem-Zell gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren