Lauter Knall auf der Mosel
Hausboot treibt auf dem Fluss

Lesezeit 1 Minute
. Ein lautes Knallgeräusch auf der Mosel bei Bernkastel-Kues ließ am Samstagnachmittag einen Ohrenzeugen hochfahren und in Aktion treten. Er meldete sich bei der Polizei Bernkastel-Kues, die den Fall untersuchte. Auf der Mosel trieb ein nicht mit Menschen besetztes Hausboot, das nach Angaben der Polizei zuvor an seinem Liegeplatz in Bernkastel-Kues vor Anker gelegen hatte.

Ressort und Schlagwörter

Kreis Cochem-ZellBlaulicht

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Cochem-Zell

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Cochem-Zell gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren