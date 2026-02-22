Lauter Knall auf der Mosel Hausboot treibt auf dem Fluss 22.02.2026, 12:30 Uhr

. Ein lautes Knallgeräusch auf der Mosel bei Bernkastel-Kues ließ am Samstagnachmittag einen Ohrenzeugen hochfahren und in Aktion treten. Er meldete sich bei der Polizei Bernkastel-Kues, die den Fall untersuchte. Auf der Mosel trieb ein nicht mit Menschen besetztes Hausboot, das nach Angaben der Polizei zuvor an seinem Liegeplatz in Bernkastel-Kues vor Anker gelegen hatte.







Artikel teilen

Artikel teilen