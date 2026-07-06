Mediziner in Cochem-Zell
Hausärzte laufen Sturm gegen neue Krankschreibung
Ein Patient hält ein Smartphone in der Hand und ruft eine Hausarztpraxis an. Geht es nach der Bundesregierung, soll die Möglichk
Ein Patient hält ein Smartphone in der Hand und ruft eine Hausarztpraxis an. Geht es nach der Bundesregierung, soll die Möglichkeit zur telefonischen Krankschreibung abgeschafft werden.
Sina Schuldt. picture alliance/dpa

Hausärzte in Cochem-Zell kritisieren die geplanten Regeln zur Krankschreibung scharf. Sie warnen vor mehr Bürokratie, überfüllten Wartezimmern und längeren Wartezeiten – ohne Belege dafür, dass der Krankenstand dadurch sinkt.

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„Das ist sinnfreier Aktionismus.“ So nennt der rheinland-pfälzische Hausärzteverband die geplanten Verschärfungen bei der Krankschreibung. Die Bundesregierung will die telefonische Krankmeldung abschaffen. Und nicht nur das: Die Vorlage der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, die aktuell erst ab dem vierten Tag verpflichtend ist, soll bereits ab dem ersten Krankheitstag gelten.
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