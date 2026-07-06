Hausärzte in Cochem-Zell kritisieren die geplanten Regeln zur Krankschreibung scharf. Sie warnen vor mehr Bürokratie, überfüllten Wartezimmern und längeren Wartezeiten – ohne Belege dafür, dass der Krankenstand dadurch sinkt.
Lesezeit 3 Minuten
„Das ist sinnfreier Aktionismus.“ So nennt der rheinland-pfälzische Hausärzteverband die geplanten Verschärfungen bei der Krankschreibung. Die Bundesregierung will die telefonische Krankmeldung abschaffen. Und nicht nur das: Die Vorlage der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, die aktuell erst ab dem vierten Tag verpflichtend ist, soll bereits ab dem ersten Krankheitstag gelten.