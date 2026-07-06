Mediziner in Cochem-Zell Hausärzte laufen Sturm gegen neue Krankschreibung Birgit Pielen 06.07.2026, 18:00 Uhr

i Ein Patient hält ein Smartphone in der Hand und ruft eine Hausarztpraxis an. Geht es nach der Bundesregierung, soll die Möglichkeit zur telefonischen Krankschreibung abgeschafft werden. Sina Schuldt. picture alliance/dpa

Hausärzte in Cochem-Zell kritisieren die geplanten Regeln zur Krankschreibung scharf. Sie warnen vor mehr Bürokratie, überfüllten Wartezimmern und längeren Wartezeiten – ohne Belege dafür, dass der Krankenstand dadurch sinkt.

„Das ist sinnfreier Aktionismus.“ So nennt der rheinland-pfälzische Hausärzteverband die geplanten Verschärfungen bei der Krankschreibung. Die Bundesregierung will die telefonische Krankmeldung abschaffen. Und nicht nur das: Die Vorlage der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, die aktuell erst ab dem vierten Tag verpflichtend ist, soll bereits ab dem ersten Krankheitstag gelten.







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