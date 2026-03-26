Neueröffnung Bernkastel-Kues „Happy“ bringt gute Laune in die Altstadt 26.03.2026, 15:00 Uhr

i Ganz nach dem Namen ihres neuen Geschäfts „Happy" in Bernkastel-Kues strahlt die Niederländerin Linda van Galen in die Kamera. Sogar vor der Eröffnung ihres Ladens kommt ihr Motto so gut an, dass der Volksfreundtermin kurzzeitig unterbrochen werden muss. TV/Timea Heising

In Bernkastel-Kues hat das neue Geschäft „Happy“ geöffnet. Wir haben zuvor mit Inhaberin Linda van Galen gesprochen – doch der Termin blieb nicht ohne Unterbrechungen.

Ein Tag vor der Eröffnung steht in dem neuen Geschäft „Happy“ am Markt 23 in Bernkastel-Kues schon alles bereit: Schilder, Pullover, T-Shirts und Mitbringsel mit frechen und lustigen Aufschriften füllen die Schaufenster gegenüber von Hut Hansen. Linda van Galen, die Inhaberin des Geschäfts, bittet unsere Reporterin fröhlich herein, ganz nach dem Motto eines der Schilder im Schaufenster: „Ab hier bitte lächeln!







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