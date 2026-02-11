Fastnacht zu feiern war für die gebürtige Gelsenkirchenerin ein Fremdwort, bis Hannelore Kaster der Liebe wegen nach Blankenrath kam. Seit den 1960er-Jahren klebt sie Bilder der Tollitäten und Jecken in ein Album ein.
Lesezeit 2 Minuten
Fotos in Alben zu kleben, damit sie nicht verloren gehen, ist eine Leidenschaft von Hannelore Kaster. Für ihre sechs Enkelkinder hat die heute 88-Jährige jeweils ein Fotobuch angelegt, von der Geburt bis ins Erwachsenenalter, das die Kinder später von ihr geschenkt bekommen.