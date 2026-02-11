Karneval in Blankenrath Hannelore Kaster hat alle Prinzen im Album verewigt Ulrike Platten-Wirtz 11.02.2026, 14:00 Uhr

i Sandra Knop, Vorsitzende des Blankenrather Karnevalvereins, freut sich über die Chronik, die Hannelore Kaster (links) seit 1961 führt. Ulrike Platten-Wirtz

Fastnacht zu feiern war für die gebürtige Gelsenkirchenerin ein Fremdwort, bis Hannelore Kaster der Liebe wegen nach Blankenrath kam. Seit den 1960er-Jahren klebt sie Bilder der Tollitäten und Jecken in ein Album ein.

Fotos in Alben zu kleben, damit sie nicht verloren gehen, ist eine Leidenschaft von Hannelore Kaster. Für ihre sechs Enkelkinder hat die heute 88-Jährige jeweils ein Fotobuch angelegt, von der Geburt bis ins Erwachsenenalter, das die Kinder später von ihr geschenkt bekommen.







Artikel teilen

Artikel teilen