Von Mozart bis Taylor Swift Hambucher feiern mit bekannten Songs die Musikrekorde Thomas Esser 19.01.2026, 08:00 Uhr

i Der gemischte Chor TonArt Hambuch präsentierte in der örtlichen Probstei, unter der musikalischen Leitung von Daniel Brengmann, das Konzerterlebnis der Musikrekorde. Thomas Esser

Ob Mozart, Michael Jackson oder Taylor Swift: Sie alle zählen zu den größten Stars der Musikgeschichte. Der Hambucher Chor TonArt hat sie mit ihrem Konzert gebührend geehrt.

Zum sprichwörtlich guten Ton zählt in der Eifelgemeinde seit annähernd zwei Jahrzehnten der gemischte Chor TonArt. Von seinem musikalischen Leiter Daniel Brengmann 2007 ins Leben gerufen, können die 45 aktiven Sängerinnen und Sänger aller Altersklassen auf ein erfolgreiches Engagement in Sachen Gesangskultur zurückblicken.







