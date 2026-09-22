An der alten Moselbrücke in Cochem ist eine Haltestelle weggefallen. Viele Linienbusse fahren den Endertplatz seither nicht mehr direkt an, was Fahrgäste ärgert. Eine Lösung ist schwierig, weil viele Reisebusse den Platz anfahren.
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Der Wegfall der Bushaltestelle an der alten Moselbrücke in Cochem und das damit erforderliche Umsteigen für viele Fahrgäste, die aus Sehl kommen, sorgt für Diskussionen. Der Kreis hat bereits reagiert und für Schülerinnen und Schüler die Ausstiegsmöglichkeiten auf dem Endertplatz wieder ermöglicht.