Haben sich die Wunsch-Schlagzeilen erfüllt?

Eine Weinkönigin im besten Alter und endlich wieder freie Fahrt an der Mosel: Das waren unsere Wunsch-Schlagzeilen für das Jahr 2025. Haben sie sich erfüllt?
Besonders in diesen Zeiten, in denen sich eine Krise an die nächste reiht, sind positive Schlagzeilen wünschenswert. Zum Jahreswechsel wirft unsere Redaktion zunächst einen Rückblick auf die Ereignisse des abgelaufenen Jahres. Danach gerät sie traditionell etwas ins Träumen und formuliert in einem Ausblick auf das neue Jahr ihre Wunsch-Schlagzeilen.