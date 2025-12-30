Rückblick: 2025 an der Mosel Haben sich die Wunsch-Schlagzeilen erfüllt? Peter Meuer

Annika Wilhelm 30.12.2025, 16:00 Uhr

i Es wäre ein Novum gewesen: Petra Arenz (rechts) wollte erste Best-Ager-Weinkönigin an der Mosel werden. Silke Traurig-Eckerskorn bewarb sich als ihre Weinprinzessin. Doch gewählt wurde traditionell. Ulrike Platten-Wirtz

Eine Weinkönigin im besten Alter und endlich wieder freie Fahrt an der Mosel: Das waren unsere Wunsch-Schlagzeilen für das Jahr 2025. Haben sie sich erfüllt?

Besonders in diesen Zeiten, in denen sich eine Krise an die nächste reiht, sind positive Schlagzeilen wünschenswert. Zum Jahreswechsel wirft unsere Redaktion zunächst einen Rückblick auf die Ereignisse des abgelaufenen Jahres. Danach gerät sie traditionell etwas ins Träumen und formuliert in einem Ausblick auf das neue Jahr ihre Wunsch-Schlagzeilen.







Artikel teilen

Artikel teilen