Schließung im Krankenhaus
Gynäkologie in Cochem soll rasch nachbesetzt werden
Zur Jahresmitte wird das Marienkrankenhaus in Cochem seine Belegabteilung Frauenheilkunde schließen. Die Krankenhauskrise auf de
Zur Jahresmitte wird das Marienkrankenhaus in Cochem seine Belegabteilung Frauenheilkunde schließen. Die Krankenhauskrise auf dem Land geht anscheinend unaufhaltsam weiter.
David Ditzer

Das Marienkrankenhaus Cochem wird zum 30. Juni die Belegabteilung für Frauenheilkunde schließen. Landrätin Anke Beilstein setzt sich nun dafür ein, dass der nun frei werdende Kassensitz schnell besetzt wird – und hat dafür schon jemandem im Auge.

Lesezeit 2 Minuten
Die Landrätin des Kreises Cochem-Zell, Anke Beilstein (CDU), hat die Schließung der Belegabteilung für Frauenheilkunde im Marienkrankenhaus in Cochem bedauert und angekündigt, sich dafür einzusetzen, dass es auch künftig ein ambulantes gynäkologisches Angebot geben wird.

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