Das Marienkrankenhaus Cochem wird zum 30. Juni die Belegabteilung für Frauenheilkunde schließen. Landrätin Anke Beilstein setzt sich nun dafür ein, dass der nun frei werdende Kassensitz schnell besetzt wird – und hat dafür schon jemandem im Auge.
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Die Landrätin des Kreises Cochem-Zell, Anke Beilstein (CDU), hat die Schließung der Belegabteilung für Frauenheilkunde im Marienkrankenhaus in Cochem bedauert und angekündigt, sich dafür einzusetzen, dass es auch künftig ein ambulantes gynäkologisches Angebot geben wird.