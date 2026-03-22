Wahlsonntag in Cochem-Zell Gute Stimmung in den Wahllokalen an der Mosel Kim Fauss 22.03.2026, 16:23 Uhr

i In seinem Heimatort gibt SPD-Direktkandidat begleitet von seiner Lebensgefährtin seine Stimme für die Landtagswahl ab. Kim Fauss

Im Wahlkreis 15 haben viele ihre Stimme am Mittag des Wahlsonntags bereits abgegeben. Wie die ersten Stunden an den Urnen verlaufen sind und welche Besonderheit die Wähler in Cochem-Cond erwartet hat, erfährt unsere Redaktion in den Wahllokalen.

Gut gelaunte Wahlhelfer, eine hohe Wahlbeteiligung und ein optimistischer Direktkandidat – so verlief der Wahlsonntag im Kreis Cochem-Zell. Unsere Reporterin hat die Wahllokale in den Ortsgemeinden Klotten und Pommern sowie den Cochemer Stadtteil Cond besucht und dort nachgefragt, wie der Stand der Dinge nach den ersten Stunden an der Urne aussah.







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