Theaterensemble Spielzeit Gute Stimmung bei„Barfuß im Schnee“ in Düngenheim Thomas Esser 22.09.2025, 12:00 Uhr

i Fallschirmjägerin Ulrike musste ihre Bundeswehrkluft gegen ein Outfit von Hein Petersens Gattin tauschen, da sie mit ihrem Fluchtversuch unfreiwillig baden ging. Thomas Esser

Das Lustspiel des vom Theaterensemble Spielzeit präsentiert zahlreiche amüsante Dialoge und Monologe, die hin und wieder die Gürtellinie tangieren, aber stets sauber bleiben.

Düngenheim. Wenn man es schafft die nordische Waterkant in die Eifel zu verlagern und dazu noch einen Leuchtturm einzupflanzen, dann gehört man zum Theaterensemble Spielzeit. Deren spielfreudige Akteure präsentierten jetzt das Lustspiel „Barfuß im Schnee“ (Bernd Spehling), das eine zerstrittene Bande von drei Geschwistern wieder vereinen will.







