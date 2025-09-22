Das Lustspiel des vom Theaterensemble Spielzeit präsentiert zahlreiche amüsante Dialoge und Monologe, die hin und wieder die Gürtellinie tangieren, aber stets sauber bleiben.
Lesezeit 2 Minuten
Düngenheim. Wenn man es schafft die nordische Waterkant in die Eifel zu verlagern und dazu noch einen Leuchtturm einzupflanzen, dann gehört man zum Theaterensemble Spielzeit. Deren spielfreudige Akteure präsentierten jetzt das Lustspiel „Barfuß im Schnee“ (Bernd Spehling), das eine zerstrittene Bande von drei Geschwistern wieder vereinen will.