Neue Analyse bestätigt
Gutachten: Zeller Klinik war für Notfälle unverzichtbar
Das Krankenhaus Zell hat bis zu seiner Schließung im Juni 2025 alle Voraussetzungen für die Basisnotfallversorgung erfüllt und w
Das Krankenhaus Zell hat bis zu seiner Schließung im Juni 2025 alle Voraussetzungen für die Basisnotfallversorgung erfüllt und war in den vertragsärztlichen Notdienst eingebunden. Im Jahr 2024 wurde Zell insgesamt 752-mal vom Rettungsdienst angefahren.
Birgit Pielen

Die Analyse des IGES-Instituts kommt zu einem klaren Ergebnis: Der Krankenhausstandort Zell war für die wohnortnahe Notfallversorgung unverzichtbar. Tausende Patienten haben jetzt keine schnelle Hilfe mehr.

Lesezeit 3 Minuten
Ein neues Gutachten zur Krankenhausschließung in Zell bietet viel Diskussionsstoff. Es stammt vom IGES-Institut in Berlin und hat die Bedarfsnotwendigkeit des Mittelmosel-Klinikums überprüft. Die wichtigste Erkenntnis lautet: Der Standort Zell war für eine wohnortnahe Notfallversorgung von Patienten erforderlich.

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