Die Analyse des IGES-Instituts kommt zu einem klaren Ergebnis: Der Krankenhausstandort Zell war für die wohnortnahe Notfallversorgung unverzichtbar. Tausende Patienten haben jetzt keine schnelle Hilfe mehr.
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Ein neues Gutachten zur Krankenhausschließung in Zell bietet viel Diskussionsstoff. Es stammt vom IGES-Institut in Berlin und hat die Bedarfsnotwendigkeit des Mittelmosel-Klinikums überprüft. Die wichtigste Erkenntnis lautet: Der Standort Zell war für eine wohnortnahe Notfallversorgung von Patienten erforderlich.