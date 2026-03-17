Landtagswahl in Cochem-Zell Gut jeder Dritte hat seine Stimme schon abgegeben Dieter Junker 17.03.2026, 12:00 Uhr

i Bereits jeder Dritte hat per Brief seine Stimme für die Landtagswahl abgegeben. Landrätin Anke Beilstein hofft darauf, dass auch viele in die Wahllokale gehen, um das Wahlrecht wahrzunehmen. Dieter Junker

Am Sonntag ist Landtagswahl, doch nicht jeder Wähler mag den Gang zur Urne. Rund ein Drittel hat seine Stimme bereits per Briefwahl abgegeben.

Gut jeder dritte Wahlberechtigte im Kreis Cochem-Zell hat bereits seine Stimme bei der Landtagswahl abgegeben oder zumindest einen Wahlschein beantragt. Das ergab eine Abfrage bei den Wahlbüros der Verbandsgemeinden im Kreis. Damit ist der Anteil der Briefwählerinnen und Briefwähler auch bei dieser Wahl weiterhin sehr hoch und dürfte sich auf dem Niveau der Bundestagswahlen vor einem Jahr bewegen.







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