Landtagswahl in Cochem-Zell
Gut jeder Dritte hat seine Stimme schon abgegeben
Bereits jeder Dritte hat per Brief seine Stimme für die Landtagswahl abgegeben. Landrätin Anke Beilstein hofft darauf, dass auch
Bereits jeder Dritte hat per Brief seine Stimme für die Landtagswahl abgegeben. Landrätin Anke Beilstein hofft darauf, dass auch viele in die Wahllokale gehen, um das Wahlrecht wahrzunehmen.
Dieter Junker

Am Sonntag ist Landtagswahl, doch nicht jeder Wähler mag den Gang zur Urne. Rund ein Drittel hat seine Stimme bereits per Briefwahl abgegeben. 

Lesezeit 3 Minuten
Gut jeder dritte Wahlberechtigte im Kreis Cochem-Zell hat bereits seine Stimme bei der Landtagswahl abgegeben oder zumindest einen Wahlschein beantragt. Das ergab eine Abfrage bei den Wahlbüros der Verbandsgemeinden im Kreis. Damit ist der Anteil der Briefwählerinnen und Briefwähler auch bei dieser Wahl weiterhin sehr hoch und dürfte sich auf dem Niveau der Bundestagswahlen vor einem Jahr bewegen.

Ressort und Schlagwörter

Kreis Cochem-ZellWK 15 – Cochem-Zell

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Cochem-Zell

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Cochem-Zell gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren