Seit ein paar Wochen werden in der Region Gullydeckel gestohlen, die ersten Taten waren Anfang August bei Roes. Die Staatsanwaltschaft Koblenz meldet nun auf Anfrage unserer Zeitung einen Fahndungserfolg. Aber es scheint weitere Täter zu geben.

Die Staatsanwaltschaft Koblenz meldet einen möglichen Fahndungserfolg: Gegen einen 19-Jährigen und einen 36-Jährigen aus dem Raum Koblenz laufen nun Ermittlungsverfahren. Sie sollen am 2. August insgesamt 19 Gullydeckel im Bereich der Straßen K26 und K27 in Roes entwendet und im Anschluss an einen Schrotthändler verkauft haben.

Durch das Entfernen der Gullydeckel sollen die Beschuldigten jeweils billigend die Gefährdung anderer Straßenverkehrsteilnehmer in Kauf genommen haben, heißt es in der Antwort der Staatsanwaltschaft.

Löcher in der Straße können extrem gefährlich sein

Seit ein paar Wochen werden in der Region vermehrt Gullydeckel entwendet, die Tatorte liegen im Kreis Cochem-Zell, im Kreis Mayen-Koblenz und in der Stadt Koblenz. Zuletzt waren am Wochenende in zwei Koblenzer Stadtteilen Gullydeckel entwendet worden. Zum Teil macht es große Probleme, diese Gullydeckel zu ersetzen, weil sie so alt sind, dass es keine passenden Ersatzstücke mehr gibt. In diesen Fällen muss dies baulich neu geregelt werden, was hohe Kosten verursachen wird, berichten Vertreter des Landesbetriebs Mobilität und ein Sprecher der Stadt Koblenz.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ die zuständige Ermittlungsrichterin des Amtsgerichtes Koblenz Haftbefehl gegen den 19-jährigen Beschuldigten, da Fluchtgefahr bestehe. Nach Vorführung des Beschuldigten befindet er sich nunmehr in einer Justizvollzugsanstalt. Der Beschuldigte hat von seinem Schweigerecht Gebrauch gemacht. Der 36-jährige mutmaßliche Mittäter befindet sich weiterhin auf freiem Fuß. Wie die Täter ermittelt wurden, dazu gibt es auch auf Nachfrage keine Infos.

Im Übrigen sind die Diebstähle damit aber offenbar nicht in allen Punkten geklärt: „Nach den mir vorliegenden Informationen besteht derzeit kein Zusammenhang zwischen den Taten aus anderen Regionen“, so Oberstaatsanwältin Kirsten Mietasch auf Nachfrage unserer Zeitung.