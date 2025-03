Ein kommunalpolitisches Urgestein ist aus dem Ulmener Stadtrat ausgeschieden: Günther Wagner, mehr als 35 Jahren im Rat und fünf Jahre auch Bürgermeister, hat aus gesundheitlichen Gründen sein Mandat niederlegt. Stadtbürgermeister Thomas Kerpen verabschiedete ihn im Stadtrat und dankte ihm für seine langjährige Mitarbeit in der Stadtpolitik, aber auch darüber hinaus.

„Günther Wagner kann auf eine große Lebensleistung zurückblicken“, unterstrich der Stadtbürgermeister. Über Jahrzehnte hinweg habe er sich zum Wohl der Bevölkerung engagiert, mit Besonnenheit und Weitsicht gehandelt und sich mit Herzblut in die Kommunalpolitik eingebracht, so Thomas Kerpen, der überzeugt war: „Günther Wagner hat viele Spuren in unserer Stadt hinterlassen, viele Projekte und Vorhaben in Ulmen und seinen Stadtteilen sind mit seinem Namen verbunden.“

Thomas Kerpen, Bürgermeister der Eifelstadt Ulmen

Seit 1989 gehörte Günther Wagner dem Ulmener Stadtrat an, viele Jahre auch als Vorsitzender oder stellvertretender Vorsitzender der SPD-Fraktion. Von 2009 bis 2014 war er zudem Bürgermeister von Ulmen. „Dabei kann er für sich in Anspruch nehmen, der letzte Orts- und der erste Stadtbürgermeister unserer Gemeinde gewesen zu sein“, meinte Thomas Kerpen schmunzelnd. Denn während der Amtszeit von Günther Wagner wurde Ulmen zur Stadt, er nahm in der Bürgerhalle die entsprechende Verleihungsurkunde aus den Händen des damaligen Ministerpräsidenten Kurt Beck entgegen. Sicher einer der Höhepunkte im politischen Leben von Günther Wagner. Der SPD-Politiker gehörte zudem von 1994 bis 2024, also 30 Jahre, auch dem Ulmener Verbandsgemeinderat an.

„Der Abschied fällt mir nicht leicht“, bekannte Günther Wagner sichtlich berührt vor dem Stadtrat, dem er so viele Jahre angehörte und wo er sich einbrachte. Es sei für ihn eine besondere Ehre gewesen, die Geschicke der Stadt mitzugestalten. Dabei habe er sich gefreut, über all die Jahre immer wieder auch das Vertrauen der Wählerinnen und Wähler erhalten zu haben, um im Rat mitzuwirken und fünf Jahre auch an der Spitze der Stadt zu stehen. „Ich danke den Ratskolleginnen und Ratskollegen für die vielen Jahre der Zusammenarbeit, und ich denke, es ist uns gelungen, die Stadt Ulmen gut voranzubringen“, betonte das ehemalige Ratsmitglied.

Für Wagner wirkt nun Stefan Hemmler im Stadtrat mit

Für seine Verdienste erhielt Günther Wagner eine Dankurkunde der Stadt, eine Plastik und vor allem eine Ruhebank, um nun die Zeit nach der Ratsarbeit genießen zu können. Sein Nachfolger im Stadtrat ist Stefan Hemmler, der von Stadtbürgermeister Kerpen verpflichtet wurde. Hemmler folgt Günther Wagner auch im Kulturausschuss nach.