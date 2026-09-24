Kaisersescher Rat ändert Plan Grundschulsanierung: Ist weniger Photovoltaik nun mehr? Brigitte Meier 24.09.2026, 15:00 Uhr

i Die aufwendige Generalsanierung der Grundschule Kaisersesch steht kurz vor dem Abschluss. Allerdings passte der VG-Rat die Planungen und Beschlüsse in Sachen Energieversorgung und Schulhofgestaltung noch mal an. Brigitte Meier

Eine Versorgung mit Solarenergie sowie ein offener, begrünter Schulhof können eine Antwort auf Herausforderungen des Klimawandels sein. So sollte es auch für die Grundschule Kaisersesch aussehen. Doch wird der Ehrgeiz gebremst - nur vorerst?

Die Generalsanierung der Grundschule Kaisersesch ist fast abgeschlossen. In der jüngsten Sitzung des Verbandsgemeinderates (VG) informierte Bürgermeister Albert Jung (FWG) über den Sachstand der Arbeiten. Der VG-Rat fasste neue, den aktuellen Gegebenheiten und Erkenntnissen angepasste Beschlüsse, die vor allem die Gestaltung der Photovoltaik-Dachflächenanlagen (PV-Anlagen) und die Sanierung des Schulhofs sowie der Außenanlagen betreffen.







Artikel teilen

Artikel teilen