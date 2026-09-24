Eine Versorgung mit Solarenergie sowie ein offener, begrünter Schulhof können eine Antwort auf Herausforderungen des Klimawandels sein. So sollte es auch für die Grundschule Kaisersesch aussehen. Doch wird der Ehrgeiz gebremst - nur vorerst?
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Die Generalsanierung der Grundschule Kaisersesch ist fast abgeschlossen. In der jüngsten Sitzung des Verbandsgemeinderates (VG) informierte Bürgermeister Albert Jung (FWG) über den Sachstand der Arbeiten. Der VG-Rat fasste neue, den aktuellen Gegebenheiten und Erkenntnissen angepasste Beschlüsse, die vor allem die Gestaltung der Photovoltaik-Dachflächenanlagen (PV-Anlagen) und die Sanierung des Schulhofs sowie der Außenanlagen betreffen.