VG-Rat Kaisersesch beschließt Grundschule in Masburg wird sofort geschlossen Brigitte Meier 10.12.2025, 12:00 Uhr

i Die Grundschule Masburg soll nach dem Willen des Verbandsgemeinderats Kaisersesch sofort und nicht erst 2029/30 geschlossen werden. Brigitte Meier

Zu Beginn des Schuljahres musste die Grundschule in Masburg für Renovierungsarbeiten geschlossen werden. Die dort unterrichteten Klassen zogen in die Grundschule Laubach um – und werden dort auch bleiben. Das sind die Hintergründe.

Auf Grundlage des Schulentwicklungsplans für die Verbandsgemeinde (VG) Kaisersesch im Jahr 2023 hatte der VG-Rat bereits die Aufgabe der Verbundschule Laubach-Masburg zugunsten der Grundschule Laubach beschlossen. Diese Neuregelung sollte ab Schuljahr 2029/30 gelten.







