Grundschule in Masburg wird sofort geschlossen

Zu Beginn des Schuljahres musste die Grundschule in Masburg für Renovierungsarbeiten geschlossen werden. Die dort unterrichteten Klassen zogen in die Grundschule Laubach um – und werden dort auch bleiben. Das sind die Hintergründe.
Lesezeit 2 Minuten
Auf Grundlage des Schulentwicklungsplans für die Verbandsgemeinde (VG) Kaisersesch im Jahr 2023 hatte der VG-Rat bereits die Aufgabe der Verbundschule Laubach-Masburg zugunsten der Grundschule Laubach beschlossen. Diese Neuregelung sollte ab Schuljahr 2029/30 gelten.