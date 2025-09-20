Unterricht im Freien Grundschüler aus Dohr lernen jetzt im Waldklassenzimmer Thomas Esser 20.09.2025, 12:00 Uhr

i Vor dem selbst angelegten Hochbeet mit Erdbeeren und Kräutern präsentierten die Kinder mit Gitarrenbegleitung ein eigenes Lied über das erfolgreich abgeschlossene Projekt. Thomas Esser

Die Grundschüler in Dohr tauschen ihr Klassenzimmer gegen frische Luft im Freien. Im Waldklassenzimmer können die Schüler nun direkt in der Natur unterrichtet werden. Was es mit dem Projekt auf sich hat.

Von 33 strahlenden und erwartungsfreudigen Kindergesichtern wurde Gerhard Knauf, Marketingleiter der Vereinigten Volksbank Raiffeisenbank, kürzlich im vorgelagerten Grüngürtel der örtlichen Grundschule empfangen. Die hatten als Angehörige der beiden dritten Schulklassen ab Mai 2024 die Patenschaft für einen Wettbewerb zur Errichtung eines Waldklassenzimmers an ihrer Dohrer Schule übernommen.







