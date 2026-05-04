Mitten in Traben-Trarbach
Großneubau: Planer wehrt sich gegen Vorwürfe
So sieht der erste Entwurf des Gebäudekomplexes aus. Gestalterisch lasse sich hier aber noch einiges ändern, sagt der Planer.
So sieht der erste Entwurf des Gebäudekomplexes aus. Gestalterisch lasse sich hier aber noch einiges ändern, sagt der Planer.
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Der Neubau von drei Gebäuden mit Mietwohnungen mitten in Traben-Trarbach erregt die Gemüter. Der Planer will nun aus seiner Sicht falsche Behauptungen aus dem Weg räumen.

Lesezeit 3 Minuten
Traben-Trarbach. Ein riesiger Neubau-Block mitten in Traben-Trarbachs Altstadt – das ist manchen Bürgern ein Dorn im Auge. Zu klotzig, zu modern, zu hoch: Das werfen manche Anwohner dem Planer vor, der an der Ecke Bahnstraße/Poststraße drei Gebäude mit rund 50 Wohnungen errichten ...

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Kreis Cochem-ZellBauen & Wohnen

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