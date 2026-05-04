Mitten in Traben-TrarbachGroßneubau: Planer wehrt sich gegen VorwürfeUrsula Bartz04.05.2026, 18:00 UhriSo sieht der erste Entwurf des Gebäudekomplexes aus. Gestalterisch lasse sich hier aber noch einiges ändern, sagt der Planer. planINGDer Neubau von drei Gebäuden mit Mietwohnungen mitten in Traben-Trarbach erregt die Gemüter. Der Planer will nun aus seiner Sicht falsche Behauptungen aus dem Weg räumen. Lesezeit 3 Minuten Traben-Trarbach. Ein riesiger Neubau-Block mitten in Traben-Trarbachs Altstadt – das ist manchen Bürgern ein Dorn im Auge. Zu klotzig, zu modern, zu hoch: Das werfen manche Anwohner dem Planer vor, der an der Ecke Bahnstraße/Poststraße drei Gebäude mit rund 50 Wohnungen errichten ... Artikel teilen Artikel teilen Ressort und SchlagwörterKreis Cochem-ZellBauen & Wohnen