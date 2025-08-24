Es ist ein großes Projekt, das in Sehl geplant ist. An der Straße „Sehler Anlagen“ sollen 41 barrierefreie Wohnungen und an der Straße „Im Brühl“ 27 Altenwohnungen entstehen, also insgesamt 68 Wohneinheiten. Eigentlich sollte im Stadtrat über einen entsprechenden Antrag zur Änderung des Bebauungsplans gesprochen werden, doch am Ende wurde die Beratung vertagt.

Es handelt sich um das Areal an der ehemaligen Gärtnerei Schoemen und dem Dänischen Bettenlager. Die Wohnbereiche sollen über zwei Tiefgaragen verfügen, die von der Straße „Sehler Anlagen“ angefahren werden können. Alle Wohnbereiche sollen barrierefrei erreichbar sein. „Ein solches Vorhaben macht eine Änderung des Bebauungsplans erforderlich, da das Projekt den Festsetzungen des aktuellen Bebauungsplanes der Ortslage Sehl in gleich mehreren Punkten widerspricht“, betonte Beigeordneter Bernd Schuwerack, der bei diesem Punkt die Sitzung leitete.

„Das hier ist eine wichtige Entscheidung, da sollten wir nichts übers Knie brechen.“

Marco Steuer, Vorsitzender der CDU-Fraktion im Cochemer Stadtrat, zu einem Wohnungsbauprojekt in Sehl

„Das ist für unsere Stadt ein wichtiges Vorhaben“, unterstrich auch Markus Breidtscheidel, der Vorsitzende der FWG-Fraktion im Stadtrat. Aber angesichts der vielen Unterlagen und Schreiben, die den Stadtratsmitgliedern noch bis kurz vor Sitzungsbeginn zugegangen seien, sehe er sich nicht in der Lage, schon jetzt über eine Änderung des Bebauungsplanes zu beraten und zu beschließen. Vielmehr sei es wichtig, die zahlreichen Unterlagen zunächst durchzuarbeiten und erst dann einen Beschluss zu fassen. Er beantragte daher, diesen Tagesordnungspunkt auf die nächste Sitzung zu vertagen.

Auch andere Fraktionen konnten diesem Anliegen durchaus etwas abgewinnen. „Das hier ist eine wichtige Entscheidung, da sollten wir nichts übers Knie brechen“, betonte Marco Steuer, der CDU-Fraktionsvorsitzende im Stadtrat. Er betonte, dass sich noch nach den Fraktionssitzungen die Ereignisse überschlagen hätten und dass viele Vorlagen noch eintrafen. „Hier muss erst noch in Ruhe beraten werden, auch in den Fraktionen“, machte Steuer deutlich.

SPD: Thema nicht zum ersten Mal auf der Tagesordnung

Auch die SPD signalisierte Zustimmung, wenngleich deren Fraktionsvorsitzender Bernd Gilberg darauf verwies, dass schon der alte Stadtrat über ein solches Vorhaben in Sehl beraten habe. „Überraschend ist für den Stadtrat das Thema ja nicht, wir hätten uns auch in dieser Sitzung damit befassen können“, gab er zu bedenken. An der Vorlage habe sich nichts geändert, da könnte der Stadtrat auch über das alles diskutieren. Doch er äußerte Verständnis für die Bedenken aus den anderen Fraktionen. „Dann sollten wir nichts überstürzen, es geht ja doch um sehr viele Wohnungen für unsere Stadt“, so Gilberg.

Gegen die Stimme des Stadtratsmitglieds der Grünen, Heinz Bremm, und bei Enthaltung von einigen SPD-Ratsmitgliedern stimmte der Stadtrat mit großer Mehrheit für eine Vertagung. „Das heißt, dass der Stadtrat sich dann in seiner nächsten Sitzung mit dem Thema befassen wird“, so der Beigeordnete Bernd Schuwerack.