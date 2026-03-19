Neubaugebiet St. Paul: Großes Wohnbauprojekt in Wittlich startet im Mai
Neubaugebiet St. Paul
Großes Wohnbauprojekt in Wittlich startet im Mai
250 neue Wohnungen und 13 Reihenhäuser für Wittlich: Im Neubaugebiet St. Paul entsteht moderner Wohnraum. Wie das Projekt umgesetzt wird und was der Quadratmeter kostet, lesen Sie hier.
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Das aktuell größte Wohnbauprojekt in Wittlich und Umgebung nimmt nun Fahrt auf: Im Neubaugebiet St. Paul sollen im Mai die Bauarbeiten für ein umfangreiches Vorhaben beginnen. Geplant sind 250 Eigentums- und Sozialwohnungen sowie Reihenhäuser, die als Einfamilienhäuser vermarktet werden.