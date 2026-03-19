Neubaugebiet St. Paul Großes Wohnbauprojekt in Wittlich startet im Mai 19.03.2026, 14:00 Uhr

i Dominik Weirich (links), Bereichsleiter Immobilien und Vertriebsmanagement der Sparkasse Mittelmosel - Eifel Mosel Hunsrück, und Hakan Yigit, Bauingenieur und Geschäftsführer Eifel-Mosel Bau, stehen in einem neuen Baugebiet in St. Paul in Wittlich, wo bereits die Bagger rollen. Christian Moeris

250 neue Wohnungen und 13 Reihenhäuser für Wittlich: Im Neubaugebiet St. Paul entsteht moderner Wohnraum. Wie das Projekt umgesetzt wird und was der Quadratmeter kostet, lesen Sie hier.

Das aktuell größte Wohnbauprojekt in Wittlich und Umgebung nimmt nun Fahrt auf: Im Neubaugebiet St. Paul sollen im Mai die Bauarbeiten für ein umfangreiches Vorhaben beginnen. Geplant sind 250 Eigentums- und Sozialwohnungen sowie Reihenhäuser, die als Einfamilienhäuser vermarktet werden.







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