Neubaugebiet St. Paul
Großes Wohnbauprojekt in Wittlich startet im Mai
Dominik Weirich (links), Bereichsleiter Immobilien und Vertriebsmanagement der Sparkasse Mittelmosel - Eifel Mosel Hunsrück, und
Dominik Weirich (links), Bereichsleiter Immobilien und Vertriebsmanagement der Sparkasse Mittelmosel - Eifel Mosel Hunsrück, und Hakan Yigit, Bauingenieur und Geschäftsführer Eifel-Mosel Bau, stehen in einem neuen Baugebiet in St. Paul in Wittlich, wo bereits die Bagger rollen.
Christian Moeris

250 neue Wohnungen und 13 Reihenhäuser für Wittlich: Im Neubaugebiet St. Paul entsteht moderner Wohnraum. Wie das Projekt umgesetzt wird und was der Quadratmeter kostet, lesen Sie hier.

Lesezeit 3 Minuten
Das aktuell größte Wohnbauprojekt in Wittlich und Umgebung nimmt nun Fahrt auf: Im Neubaugebiet St. Paul sollen im Mai die Bauarbeiten für ein umfangreiches Vorhaben beginnen. Geplant sind 250 Eigentums- und Sozialwohnungen sowie Reihenhäuser, die als Einfamilienhäuser vermarktet werden.

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Kreis Cochem-ZellBauen & Wohnen

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