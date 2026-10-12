Konzert „Film ab“ Großes Kino in Ebernacher Klosterkirche Thomas Esser 12.10.2026, 12:00 Uhr

i Einen gesanglichen Streifzug durch die internationale Filmmusik bot jetzt in der Ebernacher Klosterkirche die Chorgemeinschaft Brohl-Moselkern unter der Leitung von Marion Bressan. Thomas Esser

Von großen Filmklassikern bis zu bekannten Melodien: Die Chorgemeinschaft Brohl-Moselkern brachte mit ihrem Konzert „Film ab“ internationales Kino in die Ebernacher Klosterkirche. Dirigent Mario Bressan begleitete den Chor am Piano.

Was wären Kino- und Fernsehfilme ohne die begleitende Musik? Sie ist es, die das Geschehen auf der Leinwand oder dem Bildschirm dramaturgisch oder amüsant aufwertet und der jeweiligen Handlung den passenden Rahmen verleiht. Dessen war man sich auch schon in den Anfängen der beweglichen Bilder zu Beginn der 1920er Jahren bewusst, als die Schwarz-Weiß-Streifen in den Lichtspielhäusern als Stummfilme über die Leinwand flackerten und von einem ...







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