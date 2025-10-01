Deutsche Weinkönigin Großer Bahnhof für Anna in Ediger-Eller Thomas Esser 01.10.2025, 15:00 Uhr

i Mit dem original Goldflitterregen aus dem Neustadter Saalbau empfing die Moselaner das neue Dreigestirn des deutschen Weines vor dem Bürgerhaus. Thomas Esser

Zum ersten Mal seit 1980 geht die Krone der Deutschen Weinkönigin wieder in den Landkreis Cochem-Zell. Die neue Regentin Anna Zenz ist in ihrem Heimatdorf von vielen Freunden, Bekannten und Ehrengästen begeistert empfangen worden.

Hatten am Freitagabend gut 130 heimische Fans ihre Anna Zenz zur lautstarken Unterstützung nach Neustadt an die Weinstraße begleitet, so waren es nach ihrer erfolgreichen Wahl zur Deutschen Weinkönigin beim offiziellen Empfang zu Hause in Ediger-Eller mehr als 500 Anhänger.







Artikel teilen

Artikel teilen