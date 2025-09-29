Zum ersten Mal seit 1980 geht die Krone der Deutschen Weinkönigin wieder in den Landkreis Cochem-Zell. Die neue Regentin Anna Zenz ist in ihrem Heimatdorf von vielen Freunden, Bekannten und Ehrengästen begeistert empfangen worden.
Lesezeit 2 Minuten
Hatten am Freitagabend gut 130 heimische Fans ihre Anna Zenz zur lautstarken Unterstützung nach Neustadt an die Weinstraße begleitet, so waren es nach ihrer erfolgreichen Wahl zur Deutschen Weinkönigin beim offiziellen Empfang zu Hause in Ediger-Eller mehr als 500 Anhänger.