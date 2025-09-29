Deutsche Weinkönigin Großer Bahnhof für Anna Thomas Esser 29.09.2025, 15:00 Uhr

i Beim offiziellen Empfang zu Hause in Ediger-Eller wurde die neue Deutsche Weinkönigin von ihren beiden Weinprinzessinnen Emma Meinhardt und Katja Simon begleitet. Thomas Esser

Zum ersten Mal seit 1980 geht die Krone der Deutschen Weinkönigin wieder in den Landkreis Cochem-Zell. Die neue Regentin Anna Zenz ist in ihrem Heimatdorf von vielen Freunden, Bekannten und Ehrengästen begeistert empfangen worden.

Hatten am Freitagabend gut 130 heimische Fans ihre Anna Zenz zur lautstarken Unterstützung nach Neustadt an die Weinstraße begleitet, so waren es nach ihrer erfolgreichen Wahl zur Deutschen Weinkönigin beim offiziellen Empfang zu Hause in Ediger-Eller mehr als 500 Anhänger.







