Schimmel, Tierflut, Platznot Große Sorgen: Eifeltierheim Altrich weiß nicht, wohin 26.03.2026, 12:00 Uhr

i Wo sollen in Zukunft die vielen Tiere aus der Region untergebracht werden? picture alliance/dpa/Boris Roessler

Weil das Dach undicht ist, sucht das Eifeltierheim in Altrich dringend ein neues Zuhause. Die Idee, eine ehemalige Gärtnerei umzubauen, stößt auf Widerstände – und die Tierschützer wissen nicht mehr weiter.

Anette Peter versagt immer wieder die Stimme, weil ihr die Tränen kommen. „Wir tun doch alles für die Tiere, und für die Menschen“, sagt die Vorsitzende des Fördervereins des Eifeltierheims in Altrich. „Wir sind der Lückenschluss zwischen Koblenz, Mayen und Trier, kümmern uns um Tiere aus zwölf Verbandsgemeinden.







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