Weltberühmtes in Kaisersesch Große Schau von da Vinci-Werken begeistert Besucher Thomas Esser 05.10.2025, 14:00 Uhr

i Das Wechselgetriebe von Leonardo da Vinci als originalgetreue Rekonstruktion. Landrätin Anke Beilstein und der Kaisersescher Stadtbürgermeister Gerhard Weber nehmen es genauer in Augenschein. Thomas Esser

Florenz, Mailand, Rom – der Universalgelehrte Leonardo da Vinci hat überall Spuren seines Schaffens hinterlassen. Nun gibt es in Kaisersesch eine große Schau seiner Werkstücke, die zum Teil sogar ausprobiert werden dürfen.

Eine außergewöhnliche Reise durch das Leben und Wirken von Leonardo da Vinci können Besucher bei der aktuellen Sonderausstellung „Leonardo da Vincis Maschinen“ im Alten Kinosaal in Kaisersesch erleben. Außergewöhnlich deshalb, weil ein Großteil seiner Erfindungen als original rekonstruierte Werkstücke zu sehen sind und bei einigen sogar Hand angelegt werden darf.







