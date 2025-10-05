Florenz, Mailand, Rom – der Universalgelehrte Leonardo da Vinci hat überall Spuren seines Schaffens hinterlassen. Nun gibt es in Kaisersesch eine große Schau seiner Werkstücke, die zum Teil sogar ausprobiert werden dürfen.
Eine außergewöhnliche Reise durch das Leben und Wirken von Leonardo da Vinci können Besucher bei der aktuellen Sonderausstellung „Leonardo da Vincis Maschinen“ im Alten Kinosaal in Kaisersesch erleben. Außergewöhnlich deshalb, weil ein Großteil seiner Erfindungen als original rekonstruierte Werkstücke zu sehen sind und bei einigen sogar Hand angelegt werden darf.