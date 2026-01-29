Zweiter Bauabschnitt Große Pläne für den Stadtpark Wittlich 29.01.2026, 18:00 Uhr

i Neben dem neuen Beachvolleyball-Feld des Wittlicher Stadtparks sind noch weitere Maßnahmen zur Verschönerung geplant. TV/Timea Heising

Beim Wittlicher Stadtpark hat sich schon einiges getan: neue Sitzgelegenheiten, Fitnessgeräte und ein Volleyball-Feld. Jetzt hat die Stadt den Auftrag für weitere Projekte erteilt.

Der Wittlicher Stadtpark soll für seine Besucher noch schöner werden. Dazu wurde nun das Büro BGHplan vom Bauausschuss in öffentlicher Sitzung am Dienstag, 20. Januar, einstimmig mit der Planung weiterer Baumaßnahmen für den Stadtpark beauftragt.Bisher hat sich zwar schon einiges getan: So wurde der ehemalig eher versteckt gelegene Parkeingang am Parkplatz Rommelsbach durch einen neuen Hauptzugang ersetzt.







