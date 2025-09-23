Edigerer Kirche Große Operation am Gotteshaus beginnt bald Dieter Junker 23.09.2025, 11:56 Uhr

i Pfarrkirche St. Martin in Ediger. Junker Dieter

Seit gut 20 Monaten ist die Kirche St. Martin in Ediger zu – gesperrt aufgrund gravierender statischer Probleme. Die notwendigen Sanierungsarbeiten beginnen in Kürze – für das Bistum Trier ist das so was wie ein Pilotprojekt.

Es ist sicher eines der spannendsten Bauvorhaben bei einer Kirche, im Kreis Cochem-Zell ganz sicher, aber auch im ganzen Bistum Trier: In den kommenden Wochen beginnen die Sanierungsvorhaben an der Kirche St. Martin in Ediger. Vorgesehen ist die dringend erforderliche statische Ertüchtigung der Dachkonstruktion sowie die Entlastung der historischen Gewölbedecken.







Artikel teilen

Artikel teilen