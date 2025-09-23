Seit gut 20 Monaten ist die Kirche St. Martin in Ediger zu – gesperrt aufgrund gravierender statischer Probleme. Die notwendigen Sanierungsarbeiten beginnen in Kürze – für das Bistum Trier ist das so was wie ein Pilotprojekt.
Es ist sicher eines der spannendsten Bauvorhaben bei einer Kirche, im Kreis Cochem-Zell ganz sicher, aber auch im ganzen Bistum Trier: In den kommenden Wochen beginnen die Sanierungsvorhaben an der Kirche St. Martin in Ediger. Vorgesehen ist die dringend erforderliche statische Ertüchtigung der Dachkonstruktion sowie die Entlastung der historischen Gewölbedecken.