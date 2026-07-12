3. - 8. September Große Änderungen beim Weinfest in Bernkastel-Kues Hans-Peter Linz 12.07.2026, 11:00 Uhr

i Franka Port wird als Moderatorin beim Weinfest einsteigen. Foto: Hans-Peter Linz TV/Hans-Peter Linz

Ein paar Neuerungen wird es beim Weinfest der Mittelmosel schon geben. Ein Trend ist mächtig im Aufwind, mit dem vor wenigen Jahren noch niemand gerechnet hätte.

Bernkastel-Kues. Wein, Musik, Umzug, Feuerwerk, Kirmes, Handwerkermarkt: Die klassischen Höhepunkte des Weinfests der Mittelmosel in Bernkastel-Kues werden auch in diesem Jahr vom 3. bis 8. September wieder rund 200.000 Gäste an die Mosel locken.Das Programm wird im Wesentlichen beibehalten, da es sich in vielen Jahren als praktikabel erwiesen hat.







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