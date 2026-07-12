3. - 8. September
Große Änderungen beim Weinfest in Bernkastel-Kues 
Franka Port wird als Moderatorin beim Weinfest einsteigen. Foto: Hans-Peter Linz
Franka Port wird als Moderatorin beim Weinfest einsteigen. Foto: Hans-Peter Linz
TV/Hans-Peter Linz

Ein paar Neuerungen wird es beim Weinfest der Mittelmosel schon geben. Ein Trend ist mächtig im Aufwind, mit dem vor wenigen Jahren noch niemand gerechnet hätte.

Lesezeit 2 Minuten
Bernkastel-Kues. Wein, Musik, Umzug, Feuerwerk, Kirmes, Handwerkermarkt: Die klassischen Höhepunkte des Weinfests der Mittelmosel in Bernkastel-Kues werden auch in diesem Jahr vom 3. bis 8. September wieder rund 200.000 Gäste an die Mosel locken.Das Programm wird im Wesentlichen beibehalten, da es sich in vielen Jahren als praktikabel erwiesen hat.
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