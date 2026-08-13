Eine der wichtigsten Verkehrsadern in Daun wird zur Großbaustelle: Nach jahrelanger Planung und zahlreichen Verzögerungen beginnt nach der Dauner Kirmes der Ausbau der Mehrener Straße.
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Mit dem symbolischen Spatenstich fiel jetzt der Startschuss für das Millionenprojekt „Ausbau Mehrener Straße“. Auf Autofahrer, Anwohner und Kunden der anliegenden Märkte kommen in den nächsten zwei Jahren erhebliche Einschränkungen zu. „Am Ende wird es mehr sein als einfach nur eine neue Straße“, sagte Verbandsbürgermeister Thomas Scheppe.