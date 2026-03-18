Ausflugshighlight auf Mosel Größtes Römerschiff Deutschlands sticht wieder in See Hans-Peter Linz 18.03.2026, 06:00 Uhr

i Das Weinschiff „Stella Noviomagi“ ist ein Nachbau eines römischen Frachtschiffes. Klaus Kimmling

Das rekonstruierte Weinschiff gilt als Aushängeschild Neumagen-Dhrons. Bald wird es 20 Jahre alt: Wie der Betrieb gesichert wird

Schon seit knapp 20 Jahren dreht ein außergewöhnliches Schiff von Neumagen-Dhron aus seine Runden. Wenn die „Stella Noviomagi“ im Hafen des Weinorts liegt, ist das mehr als nur ein interessanter Anblick für Touristen – sie ist ein schwimmendes Replikat einer römischen Galeere, die dem Transport von Weinfässern diente und als das größte im deutschen Sprachraum nachgebaute schwimmfähige Römerschiff gilt.







Artikel teilen

Artikel teilen