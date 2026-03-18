Ausflugshighlight auf Mosel
Größtes Römerschiff Deutschlands sticht wieder in See 
Das Weinschiff „Stella Noviomagi“ ist ein Nachbau eines römischen Frachtschiffes.
Das Weinschiff „Stella Noviomagi“ ist ein Nachbau eines römischen Frachtschiffes.
Klaus Kimmling

Das rekonstruierte Weinschiff gilt als Aushängeschild Neumagen-Dhrons. Bald wird es 20 Jahre alt: Wie der Betrieb gesichert wird

Lesezeit 2 Minuten
Schon seit knapp 20 Jahren dreht ein außergewöhnliches Schiff von Neumagen-Dhron aus seine Runden. Wenn die „Stella Noviomagi“ im Hafen des Weinorts liegt, ist das mehr als nur ein interessanter Anblick für Touristen – sie ist ein schwimmendes Replikat einer römischen Galeere, die dem Transport von Weinfässern diente und als das größte im deutschen Sprachraum nachgebaute schwimmfähige Römerschiff gilt.

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