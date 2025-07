Auf dem Martberg in Pommern hält am kommenden Wochenende griechisches Leben Einzug. Der Verein Hetairoi lädt zu einer Zeitreise in die Antike ein. Das wird Besuchern geboten.

Auf dem Pommerner Martberg geht es am kommenden Wochenende nicht wie gewohnt römisch, sondern griechisch, zu. Der Verein Hetairoi gastiert in der gallorömischen Tempelanlage und nimmt Besucher mit auf eine antike Zeitreise.

Dass auf dem Martberg in Pommern einst Römer zu Hause waren, ist den Bewohnern des Moselortes schon lange bekannt. „Als Kinder sind uns schon Tonscherben aus früheren Zeiten aufgefallen“, erklärt Pommerns Ortsbürgermeisterin Hildegard Moritz. Nach aufwendigen archäologischen Untersuchungen und Ausgrabungsarbeiten wurde die Existenz einer römischen Tempelanlage offiziell bestätigt. Die Gemeinde konnte dann mit der finanziellen Unterstützung des vor knapp 30 Jahren gegründeten Fördervereins Martberg die gallorömische Tempelanlage rekonstruieren lassen.

i Auch Alltagsgegenstände und Handwerk werden in Pommern präsentiert. Thorsten Schillo

Der Förderverein hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Geschichte des Martbergs für heutige Generationen wieder erlebbar zu machen. Einmal im Jahr laden die Mitglieder zum Kelten- und Römerfest ein. Hier kann man uniformierte römische Legionäre im Schaukampf bestaunen, oder alte Handwerkstraditionen kennenlernen. Am kommenden Wochenende zeigt nun der Verein Hetairoi, wie alten Griechen einst lebten und arbeiteten.

Einen Bezug zum alten Griechenland ist auf dem Martberg tatsächlich nachgewiesen. Der bei den Ausgrabungen gefundene Tychikos-Weihestein mit griechischer sowie lateinischer Inschrift weist, ebenso wie der Fund einer griechischen Sonnenuhr, auf eine griechische Besiedlung hin.

Zeitreise in die mediterrane Welt

Dass der Verein Hetairoi die Besucher nun in deren Zeit entführt, ist also nicht aus der Luft gegriffen. Am Samstag und Sonntag, 12. und 13. Juli, schlägt die historische Darstellungsgruppe ein authentisches Lager auf dem Martberg auf. Die Besucher erwartet eine lebendige Zeitreise in die mediterrane Welt des 5. und 4. Jahrhunderts v. Chr., heißt es auf der Internetseite des Vereins.

Die Gruppe widmet sich der historisch fundierten Darstellung verschiedener antiker Kulturen wie die der Griechen, Etrusker und Süditaliker und lassen ein faszinierendes und für Mitteleuropa eher ungewöhnliches Kapitel der Geschichte lebendig werden. Gewandungen, Alltagsgegenstände, Handwerk und Kampftechniken werden eindrucksvoll präsentiert und lassen die Besucher in die Welt der Antike eintauchen. Neben den Einblicken in vergangene Zeiten vermitteln die Darsteller gern ihr Wissen und beantworten Fragen der Besucher.

Mitglieder des Pommerner Fördervereins werden auch vor Ort sein und den Gästen Kaffee und Kuchen sowie Kaltgetränke und Wein anbieten. Der Martberg ist während des ganzen Jahres ein beliebtes Ausflugsziel. Von Mai bis Ende Oktober ist dort auch das vom Förderverein betriebene Café an den Wochenenden von 11 bis 17 Uhr geöffnet.